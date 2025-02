No balanço enviado à agência Lusa, a ULS do Oeste destaca o "expressivo aumento da atividade cirúrgica" nos hospitais onde foram realizadas, em 2024, 11.905 cirurgias, mais 1.567 face ao ano anterior nas mesmas unidades (hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, que já formavam o Centro Hospitalar do Oeste antes da ULS).

Segundo a ULS, foram realizadas "mais de 990 cirurgias por mês", o que resultou num crescimento de 15,2%.

As áreas cirúrgicas que registaram maiores aumentos foram a Oftalmologia (mais 864 atos cirúrgicos que no ano transato), Cirurgia Geral (mais 777 cirurgias realizadas do que em 2023) e Ortopedia (com mais 607 cirurgias comparativamente ao ano anterior).

O balanço do primeiro ano de atividade da ULS Oeste revelou também uma redução de 14,5% no número de utentes em lista de espera cirúrgica.

Ainda nos cuidados de saúde hospitalares foram realizadas 165.951 consultas externas nos hospitais da ULS, menos 262 do que no ano anterior.

Por outro lado, as sessões de "Hospital de Dia" cresceram 16%, com um total de 20.394 sessões realizadas, ou seja, mais 2.860 sessões do que as registadas em 2023.

Os seis serviços de urgência da ULS Oeste (duas Urgências Gerais; duas Urgências Pediátricas; uma urgência de Ginecologia-Obstetrícia e uma Urgência Básica) realizaram, em média, 484 atendimentos por dia, correspondente a um total anual de 176.805 episódios de urgência. Foram mais 7.195 do que em 2023, o equivalente a um crescimento da procura de 4,2%.

Os partos realizados na maternidade das Caldas da Rainha registaram um aumento de 75%, mas a ULS ressalva que, no ano anterior, este serviço funcionou apenas durante seis meses e meio, devido à realização de obras no edifício.

No que diz respeito à resposta dos cuidados de saúde primários, em 2024 foram realizadas 590 mil consultas médicas e mais de 308 mil consultas de enfermagem.

Foram prestados cerca de 39.500 serviços domiciliários aos utentes pelos cuidados de saúde primários e pelos cuidados hospitalares, o que, segundo os dados fornecidos pela ULS, representa um aumento de 8,3%, traduzidos em mais 3.000 atendimentos face a 2023.

"Este primeiro ano de atividade da ULS Oeste foi marcado por um trabalho intenso", afirmou a presidente do conselho de administração, Elsa Baião, citada num comunicado em que considera que a instituição superou os desafios de "uma nova realidade, onde os cuidados de saúde primários e hospitalares trabalham de forma integrada, com foco no bem-estar dos nossos utentes".

"O balanço é muito positivo", acrescentou, vincando o compromisso de "investir em novas soluções, como a teleconsulta, para garantir o acesso a cuidados de saúde de qualidade, especialmente nas áreas mais carenciadas".

A Unidade Local de Saúde do Oeste agrega, desde janeiro de 2024, o Centro Hospitalar do Oeste (com os hospitais das Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche) e os Agrupamentos de Centros de Saúde do Oeste e do Oeste Sul.

Abrange os concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Bombarral, Peniche (ACES Oeste Norte), no distrito de Leiria, e Lourinhã, Cadaval, Torres Vedras, Sobral Monte Agraço (ACES Oeste Sul), no distrito de Lisboa.

Serve uma população de mais de 235 mil habitantes.

DA // JLG

Lusa/Fim