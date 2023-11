"Hoje, estive na Faixa de Gaza para me encontrar com as crianças, as suas famílias e os funcionários da UNICEF. O que vi e ouvi foi devastador. Eles têm sofrido bombardeamentos, perdas e deslocamentos contínuos", disse a diretora executiva da UNICEF, Catherine Russell, em visita ao enclave palestiniano.

Na sequência da ofensiva militar de Israel após os ataques perpetrados a 07 de outubro pelo movimento islamita Hamas, Catherine Russell afirmou que "graves violações contra crianças estão a ser cometidas pelas partes em conflito", incluindo "assassínios, mutilações, sequestros, ataques contra escolas e hospitais e a recusa de acesso humanitário". "A UNICEF condena tudo isto", sublinhou.

Russell lembrou que as autoridades controladas pelo Hamas em Gaza relataram que mais de 4.600 crianças foram mortas e quase 9.000 ficaram feridas como resultado dos ataques de Israel, indicando que "muitas crianças estão desaparecidas e acredita-se que estejam sob os escombros de edifícios e casas que desabaram como resultado trágico do uso de armas explosivas em áreas povoadas".

"Enquanto isso, recém-nascidos que precisam de cuidados especializados morreram num hospital de Gaza enquanto a eletricidade e os suprimentos médicos se esgotam e a violência continua com efeitos indiscriminados", disse, referindo-se à situação no Hospital al-Shifa, o maior da Faixa de Gaza.

Catherine indicou que se encontrou com pacientes e refugiados deslocados no Hospital Al Naser e conversou com uma sobrevivente de 16 anos, que "os médicos dizem que nunca mais vai andar".

"Na ala neonatal do hospital, bebés minúsculos agarraram-se à vida em incubadoras, enquanto os médicos se preocupavam em como manter as máquinas a funcionar sem combustível", disse Russell, que também se reuniu com funcionários da UNICEF que "continuam a apoiar as crianças no meio do perigo e da devastação".

A diretora executiva declarou que "muitas pessoas", incluindo funcionários da UNICEF e as suas famílias, "estão agora a viver em abrigos sobrelotados com muito pouca água, alimentação ou saneamento decente" e que "estas condições podem levar a surtos de doenças" e que "o risco para os trabalhadores humanitários dentro de Gaza não pode ser sobrestimado. "Mais de 100 trabalhadores da UNRWA foram mortos desde outubro", relembrou.

A advogada sublinhou que tanto a agência como os seus parceiros "estão a fazer tudo o que podem" para enfrentar a crise humanitária em Gaza, embora tenha alertado que o combustível "praticamente acabou, fazendo com que alguns hospitais e centros de saúde deixem de funcionar".

A abertura intermitente dos postos fronteiriços e a aproximação do inverno torna urgente a necessidade de combustível, "as usinas de dessalinização não podem produzir água potável e os suprimentos não podem ser distribuídos", continuou.

Russell pediu às partes em conflito "um cessar-fogo humanitário para libertar com segurança todas as crianças sequestradas e detidas e garantir que os trabalhadores humanitários tenham acesso seguro, contínuo e sem obstáculos para chegar aos necessitados com todos os serviços e suprimentos vitais", para que "o direito internacional humanitário seja cumprido".

As autoridades de Gaza, controlada pelo Hamas desde 2007, estimaram o número de mortos em mais de 11.300, embora tenham dito que o número não pode ser atualizado devido à falta de conexão e à perda de contato com os hospitais devido à ofensiva israelita. Na sua última avaliação enfatizaram que mais de 2.000 pessoas continuam desaparecidas sob os escombros, por isso o número pode ser maior.

A Autoridade Palestiniana culpou as forças militares israelitas e colonos pelas mortes de 180 palestinianos na Cisjordânia desde 07 de outubro.

Israel atacou o Hamas na sequência da incursão de 07 de outubro em território israelita, quando centenas de terroristas comandados pelo movimento islamita assassinaram cerca de 1.200 pessoas, na maioria civis, e raptaram mais de duas centenas.

