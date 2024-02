"O Chile enfrenta mais uma vez incêndios devastadores com inúmeras mortes. Transmito o meu apoio e solidariedade ao Governo e ao povo chileno, a UE está pronta para colaborar e fornecer ajuda nestes tempos difíceis", afirmou Borrell numa mensagem publicada na rede social X.

Os incêndios florestais que assolam a região de Valparaíso, no centro do Chile, já provocaram pelo menos 64 mortos, número que deverá aumentar significativamente, anunciou hoje o Presidente chileno, Gabriel Boric.

"Infelizmente posso confirmar que há 64 mortes. Este número vai aumentar, sabemos que vai aumentar significativamente", disse o chefe de Estado.

De acordo com as autoridades, esta é a maior emergência natural desde o terramoto de 2010, que provocou 525 mortes e milhares de feridos no Sul do país.

O relatório da Corporação Nacional Florestal indicou que há, pelo menos, sete incêndios ativos em Valparaíso.

Desde quarta-feira que a temperatura está próxima dos 40 graus Celsius no centro do Chile e em Santiago.

A onda de calor, resultante do fenómeno climático El Niño, atinge atualmente o sul da América Latina, em pleno verão, provocando incêndios florestais, agravados pelo aquecimento global. A onda de calor ameaça Argentina, Paraguai e Brasil nos próximos dias.

