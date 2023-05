Em comunicado, Moussa Faki Mahamat disse estar a acompanhar de perto as conversações entre as Forças Armadas sudanesas e as Forças de Apoio Rápido (RSF, sigla em inglês), que começaram hoje em Jeddah.

Para Mahamat, um cessar-fogo humanitário com urgência será o "primeiro passo para permitir o fornecimento imediato de materiais de socorro para aliviar o sofrimento dos civis sudaneses, que têm suportado o peso desta crise".

O presidente da UA apelou também às partes do conflito para aceitarem a abertura imediata de "corredores humanitários para facilitar a distribuição de bens essenciais e o restabelecimento dos serviços".

E reiterou "o imperativo de as partes cumprirem o direito internacional humanitário e o direito internacional dos direitos humanos e silenciem permanentemente as armas, no supremo interesse do povo do Sudão".

Moussa Faki Mahamat sublinhou a necessidade urgente de a comunidade internacional conjugar os seus esforços numa ação coletiva para exprimir a sua solidariedade com o povo sudanês em prol da paz, da democracia e do desenvolvimento.

O conflito no Sudão, que começou a 15 de abril, provocou 700 mortos, 5.000 feridos, 335.000 deslocados e 115.000 refugiados.

