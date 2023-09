A icónica Catedral de Santa Sofia, na capital do país, Kiev, e o centro medieval da cidade ocidental de Lviv estão classificados como Património Mundial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), locais considerados como fundamentais para a cultura e história da Ucrânia.

A decisão de designar estes dois locais ucranianos "em perigo" foi tomada na 45.ª sessão do Comité do Património Mundial, que está a decorrer na Arábia Saudita. Este comité mantém a lista do Património Mundial da Humanidade da UNESCO e supervisiona a conservação dos sítios.

A decisão não tem qualquer mecanismo de aplicação, mas poderá ajudar a dissuadir os ataques russos.

Nenhum dos sítios foi diretamente visado desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e Lviv tem sido poupada em certa medida.

Mas a Rússia tem desencadeado vagas de ataques contra Kiev e a outras cidades ucranianas, atingindo áreas residenciais e infraestruturas críticas com 'drones' (aparelhos aéreos não tripulados).

A Catedral de Santa Sofia, com a sua cúpula dourada, situada no coração de Kiev, foi construída no século XI e concebida para rivalizar com a Hagia Sophia, de Istambul.

O monumento à arte bizantina contém a maior coleção de mosaicos e frescos desse período e está rodeado por edifícios monásticos que datam do século XVII.

O Kyiv-Pechersk Lavra, também conhecido como o Mosteiro das Grutas, é um vasto complexo de mosteiros e igrejas - alguns subterrâneos - que foram construídos entre os séculos XI e XIX.

Algumas das igrejas estão ligadas por uma complexa rede labiríntica de grutas que se estendem por mais de 600 metros.

Os dois locais no rio Dnipro, a 15 minutos de carro um do outro, são "uma obra-prima do génio criativo humano", segundo a UNESCO.

O outro local "em perigo" é o centro histórico de Lviv, perto da fronteira com a Polónia, composto por um castelo do século V, com vista para as ruas e praças construídas entre os séculos XIII e XVII.

O local inclui ainda uma sinagoga, bem como edifícios religiosos ortodoxos, arménios e católicos, refletindo a diversidade da cidade.

"No seu tecido urbano e na sua arquitetura, Lviv é um exemplo notável da fusão das tradições arquitetónicas e artísticas da Europa Oriental com as de Itália e da Alemanha. O papel político e comercial de Lviv atraiu para a cidade uma série de grupos étnicos com diferentes tradições culturais e religiosas", afirmou a UNESCO.

Lviv fica a mais de 500 quilómetros de Kiev e ainda mais longe da linha da frente dos combates, mas também já foi visada com ataques. Em julho, mísseis de cruzeiro russos destruíram parcialmente um edifício de apartamentos na cidade, matando pelo menos seis pessoas e ferindo dezenas.

Em janeiro, a UNESCO incluiu a cidade portuária ucraniana de Odessa, no Mar Negro, na lista de património "em perigo", depois de as forças russas terem lançado vários ataques de artilharia e aéreos contra a cidade, um centro cultural conhecido pela arquitetura do século XIX.

A Rússia afirma que só ataca alvos militares.

Nos termos da convenção da UNESCO de 1972, ratificada pela Ucrânia e pela Rússia, os signatários comprometem-se a "prestar assistência na proteção dos sítios inscritos na lista" e são "obrigados a abster-se de tomar quaisquer medidas deliberadas" que possam danificar os sítios classificados como Património Mundial.

A inclusão na lista do património mundial em perigo destina-se sobretudo a mobilizar apoio internacional para os esforços de conservação. A lista atual inclui mais de 50 sítios em todo o mundo.

