Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro indicou que, por sua iniciativa, o Conselho Executivo da UNESCO aprovou na segunda-feira a "decisão sobre o fortalecimento das suas ações em favor dos povos indígenas".

Tal decisão "permitirá à UNESCO expandir nos próximos anos seu apoio aos povos indígenas em todos os programas da Organização", destacou o Governo brasileiro.

A UNESCO dispõe de uma série de programas como a educação indígena, proteção do património cultural material e imaterial dos povos indígenas e "valorização dos saberes locais e da sua importância para a preservação do meio ambiente e para o enfrentamento da mudança do clima", sublinharam as autoridades brasileiras.

Com este anuncio, o Brasil espera que a UNESCO possa apoiar e relevar a contribuição dos povos indígenas para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável.

