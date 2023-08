A subsecretária-geral das Nações Unidas e diretora-executiva do UN-Habitat, Maimunah Sharif, está em São Tomé e Príncipe para uma visita de trabalho que termina na sexta-feira, após ter visitado o projeto Terra Prometida na comunidade da Roça Sundy, na ilha do Príncipe.

Após um encontro com o primeiro-ministro são-tomense para balanço da sua missão ao arquipélago, Maimunah Sharif sublinhou hoje que o projeto Terra Prometida visa "promover a urbanização sustentável e processos participativos nos projetos" em São Tomé e Príncipe.

A dirigente da ONU sublinhou que "as 133 casas estão prontas" e que "o projeto está quase concluído" e deverá começar a acolher os primeiros habitantes ainda durante este mês, tendo em conta que há famílias "na sanzala" da Roça Sundy "que estão em risco", porque o teto das casas ameaçam desabar.

Durante a sua visita ao projeto, na quarta-feira, foram entregues alguns títulos de posse às famílias, em concertação com o presidente do governo regional e os líderes comunitários.

Por outro lado, Maimunah Sharif assegurou o apoio da UN-Habitat para ajudar a finalizar e implementar o Plano Nacional de Ordenamento de Território realizado há dois anos.

Neste sentido, as autoridades vão realizar no primeiro trimestre do próximo ano uma mesa-redonda com todos os parceiros para discutir como implementar o Plano Nacional de Ordenamento do Território com a assistência técnica da UN-Habitat.

Em nota enviada à Lusa, a empresa HBD Príncipe, do empresário sul-africano Mark Shuttleworth destaca que o projeto Terra Prometida resulta de "um percurso notável de dedicação e colaboração que conduziu a um marco significativo na vida da comunidade Sundy".

O comunicado refere que a Roça Sundy foi cedida à HBD Príncipe pelo governo regional do Príncipe em 09 de fevereiro de 2011 e que a empresa "reconhecendo a importância do desenvolvimento sustentável e do bem-estar da comunidade" solicitou formalmente a experiência da UN-Habitat para a concretização do projeto Terra Prometida, que conta com a participação financeira da HBD Príncipe em 6,6 milhões de euros.

"Ao longo dos anos, esta parceria demonstrou resiliência face aos desafios, incluindo as complexidades logísticas, a pandemia global de covid-19 e os obstáculos climáticos. Apesar destes obstáculos, todos os parceiros permaneceram empenhados na sua visão partilhada", lê-se na nota.

A HBD Príncipe refere que o projeto de reassentamento sustentável Terra Prometida foi concebido "não só para proporcionar habitações seguras e modernas, mas também para criar um ambiente propício à educação, aos cuidados de saúde, ao crescimento económico e ao bem-estar geral".

"A comunidade de Roça Sundy trabalhou cuidadosamente durante muitos anos para dar forma à sua nova comunidade, com título de posse e infraestruturas dedicadas para servir as suas necessidades", declarou Mark Shuttleworth, citado no comunicado.

"Gostaria de reconhecer e apreciar a forma como eles e o seu comité trabalharam em questões e compromissos complexos e emotivos, em parceria com a UN-Habitat e a HBD, para concretizar este sonho. Embora isto seja apenas o início, é um feito tremendo e um marco a celebrar no Príncipe", acrescentou.

