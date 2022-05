Dois jovens foram baleados no evento do Memorial Day perto de Taft, cerca de 16 quilómetros a sudeste de Tulsa, disse o Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma em comunicado.

Testemunhas disseram que houve uma discussão que precedeu o tiroteio, logo após a meia-noite, refere a agência de notícias britânica Associated Press (AP). Ninguém foi preso, acrescenta.

Cerca de 1.500 pessoas participavam no evento. Membros do Gabinete do Xerife do Condado de Muskogee também estavam presentes e começaram imediatamente a prestar auxílio às vítimas, disse a departamento de investigação de Oklahoma.

Porém, aquele departamento não deu outros detalhes, incluindo sobre a situação dos feridos. O Gabinete do Xerife do Condado de Muskogee encaminhou a Associated Press para o departamento de investigação para obter mais informações. Mas o porta-voz daquele gabinete não respondeu aos contactos da AP.

