Na noite de domingo, centenas de colonos israelitas invadiram as cidades palestinianas de Huwara, Burin, Zatara, Odala e Asira al-Qabaliyya armados com facas, paus, pedras, armas de fogo e atacaram os palestinianos.

Os colonos israelitas incendiaram 75 casas de palestinianos -- 35 destas ficaram completamente destruídas e as outras 40 sofreram danos parciais - e mais de 100 carros, de acordo com a agência de notícias EFE, citando a imprensa palestiniana.

Esta violência ocorreu em retaliação à morte, a tiro, de dois colonos israelitas, horas antes, por um palestiniano.

Os colonos mortos foram identificados como Hillel e Yagel Yaniv, dois irmãos de 22 e 20 anos, que viviam no colonato judaico de Har Bracha, a poucos quilómetros de Huwara, na região de Nablus.

O palestiniano Samed Hamdala, de 37 anos, morreu na noite de domingo depois de ter sido atingido por um tiro disparado por um colono israelita na vila de Zatara, confirmou hoje o Ministério da Saúde da Palestina.

O Crescente Vermelho, por seu lado, relatou que socorreu mais de 100 feridos e que três das suas ambulâncias foram atacadas por colonos israelitas enquanto realizam o seu trabalho.

Imagens publicadas nas redes sociais mostraram colonos a matar um rebanho inteiro de ovelhas e a arrancar oliveiras e outras plantações de palestinianos.

O Presidente israelita, Isaac Herzog, expressou já a sua "forte condenação" ao ataque dos colonos israelitas no norte da Cisjordânia ocupada.

"Fazer justiça com as próprias mãos provoca motins e atos de violência contra inocentes. Este não é o nosso caminho e expresso a minha forte condenação", disse o Presidente num comunicado.

O atual pico de violência traduziu-se no início de ano mais violento na região desde 2000.

Em menos de dois meses, 62 palestinianos morreram no conflito israelo-palestiniano, em grande parte devido às quase diárias operações de detenção israelitas em cidades palestinianas, que têm vindo a suceder-se há quase um ano e que, muitas vezes, culminam em confrontos armados.

Por sua vez, contabilizando os israelitas mortos no ataque desta tarde, o número de baixas este ano do lado de Israel sobiu para 13, após vários ataques mortais cometidos por palestinianos na Jerusalém Oriental ocupada durante as últimas semanas.

