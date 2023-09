As forças russas "atacaram o distrito de Izmail, na região de Odessa, com drones" durante "quase três horas", disse Kiper na plataforma de mensagens Telegram.

"Infelizmente, uma pessoa morreu", afirmou, indicando que a vítima era um trabalhador agrícola.

O porto fluvial de Izmail, no Danúbio, tornou-se uma das principais rotas de saída dos produtos agrícolas ucranianos desde que Moscovo pôs fim ao acordo sobre os cereais, em julho, que permitia à Ucrânia exportar livremente através do Mar Negro.

Os portos e outras plataformas vitais para o comércio marítimo estão localizados nas regiões meridionais de Odessa e Mykolaiv, onde a Rússia está a intensificar os ataques na sequência do fim do acordo.

Na segunda-feira, as defesas aéreas ucranianas abateram 17 drones russos no distrito de Izmail e os destroços caíram no Danúbio.

No dia seguinte, o Presidente da Roménia, Klaus Iohannis, denunciou ataques "muito, muito próximos" do seu país, que é membro da NATO.

Além disso, a capital ucraniana, Kiev, foi alvo, durante a noite de terça-feira, de um ataque combinado russo, com mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos, escreveu no Telegram o chefe da administração militar, Sergei Popko.

"Todos os alvos na direção da capital foram destruídos pelas defesas aéreas", garantiu Popko. De acordo com as primeiras informações, "não há vítimas ou destruição em Kiev", salientou.

