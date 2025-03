Um morto e dois feridos graves por esfaqueamento em Óbidos

Óbidos, Leiria, 21 mar 2025 (Lusa) - Um homem matou outro com recurso a uma arma branca na madrugada de hoje numa habitação em Óbidos, no distrito de Leiria, e feriu com gravidade outras duas pessoas, disse fonte da GNR.