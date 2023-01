O atacante, armado com uma espingarda tipo Kalashnikov, feriu ainda dois seguranças da embaixada antes de ser detido.

O chefe da polícia de Teerão, general Hossein Rahimi, atribuiu o ataque a "problemas pessoais e familiares", segundo a televisão estatal iraniana citada pela agência norte-americana AP, mas o incidente ocorreu após meses de tensão entre os dois países vizinhos.

O Irão, onde vivem milhões de azeris, há muito que acusa o seu vizinho Irão de fomentar o sentimento separatista no seu território.

As relações entre Baku e Teerão têm sido tradicionalmente delicadas, uma vez que o Azerbaijão de língua turca é um aliado próximo da Turquia, um rival histórico do Irão.

Teerão também receia que o território do Azerbaijão possa ser utilizado para uma possível ofensiva contra o Irão por Israel, o principal fornecedor de armas de Baku, segundo a agência francesa AFP.

O Irão iniciou em outubro um exercício militar perto da fronteira do Azerbaijão.

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, qualificou o ataque como um ato terrorista e exigiu a punição do autor.

"Um ataque terrorista contra missões diplomáticas é inaceitável", disse Aliyev em comunicado.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão anunciou a evacuação da embaixada em Teerão na sequência do ataque, que considerou como traiçoeiro.

"Condenamos resolutamente este ataque terrorista violento contra a embaixada do Azerbaijão no Irão", afirmou o ministério num comunicado citado pela agência espanhola EFE.

"Estão previstas medidas adequadas para retirar os funcionários da embaixada do Azerbaijão e os seus familiares", acrescentou.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Nasser Kanaani, também condenou o ataque e disse que as autoridades de Teerão ordenaram que o incidente fosse investigado com "alta prioridade e sensibilidade".

A Turquia, que tem laços estreitos com o Azerbaijão, condenou o ataque, pediu que o seu autor seja levados à justiça e que as autoridades iranianas tomem medidas para evitar mais incidentes do género.

Ancara tem apoiado o Azerbaijão contra a Arménia na disputa pela região de Nagorno-Karabakh.

"A Turquia, que foi sujeita a ataques semelhantes no passado, partilha profundamente da dor do povo azerbaijanês", disse a diplomacia turca num comunicado citado pela AP.

"O irmão Azerbaijão não está sozinho. O nosso apoio ao Azerbaijão continuará sem interrupção, como sempre fez", acrescentou o ministério turco.

PNG // APN

Lusa/Fim