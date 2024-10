As primeiras informações sobre o incidente davam conta de dezenas de feridos, mas, segundo um comunicado do centro médico Sourasky, em Telavive, uma das pessoas morreu vítima do atropelamento. Não foram dados mais detalhes sobre sua identidade.

O serviço de emergência israelita Magen David Adom referiu que, entre os 30 feridos, cinco estão em estado grave, outros cinco em estado moderado e 20 com ferimentos ligeiros.

"Uma investigação preliminar mostra que um autocarro parou perto da estação para deixar passageiros em Glitot, quando, naquele momento, um camião chegou" e atingiu as pessoas que se encontravam no local, refere um comunicado da polícia israelita, que afirma que o caso está a ser investigado como um possível "ataque terrorista".

De acordo com a polícia, o suposto agressor foi "abatido a tiros por civis presentes na zona".

A imprensa israelita referiu que o suposto atacante será um cidadão israelita árabe.

Em 2024, pelo menos 34 pessoas já morreram num total de 20 ataques perpetrados por palestinianos em Israel ou junto a colonatos ilegais na Cisjordânia ocupada, de acordo com uma contagem da agência espanhola Efe.

O ataque do Hamas de 07 de outubro de 2023 causou a morte de 1.206 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelitas.

Desde então, a ofensiva israelita em Gaza matou pelo menos 42.924 palestinianos, na sua maioria civis, de acordo com os números do ministério da Saúde do território dirigido pelo Hamas, que as Nações Unidas consideram fiáveis.

