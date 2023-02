No passado, "foi a Ucrânia que exportou eletricidade" para os países da União Europeia (UE), recordou von der Leyen, durante uma conferência de imprensa conjunta com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, em Kiev, no âmbito da cimeira entre a UE e o país que há quase um ano foi invadido pela Rússia.

"A Ucrânia necessita de eletricidade e nós vamos providenciá-la em dois gigawatts com a ajuda dos Estados-membros. Esta é a face de solidariedade da Europa que queremos mostrar", sustentou a presidente da Comissão.

Ursula von der Leyen considerou que é importante haver uma "recuperação rápida" das infraestruturas danificadas "pelas bombas de Putin", por isso, a UE vai avançar com um plano de recuperação rápida, que "está incluído no processo maior de recuperação" em que o bloco comunitário está envolvido.

A "primeira tranche" vai estar disponível em breve para "assegurar que a recuperação está no terreno o quanto antes", completou von der Leyen, para que a Ucrânia "possa começar imediatamente" a reparação de edifícios, estradas, escolas e hospitais destruídos pelos bombardeamentos.

