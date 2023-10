Os chefes da diplomacia dos 27 do bloco europeu reuniram-se hoje num encontro informal e preparado sob sigilo, na capital ucraniana, durante o qual, segundo João Gomes Cravinho, se verificou "um consenso político muito forte em relação à necessidade de apoiar a Ucrânia e durante todo o processo que for necessário para retirar as forças russas do território da Ucrânia para que haja paz".

Em declarações à RTP no final da reunião, o governante português adiantou que os representantes da diplomacia da União Europeia (UE) falaram de um "apoio financeiro a longo prazo".

"Estamos a desenvolver aqui um trabalho, um fundo na ordem dos 20 mil milhões de euros, cinco mil milhões de euros por ano ao longo de quatro anos, para apoiar a reconstrução da Ucrânia", adiantou Gomes Cravinho.

