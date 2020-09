"A principal ameaça para a segurança da UE é o Sahel porque vê a região como um problema de migração e receia o aumento do terrorismo inter- fronteiras. Moçambique é importante, mas não vai ser tão importante como Mali ou Niger ou Burkina Faso. Está atrás na fila", disse à agência Lusa.

Tchie comentava o pedido de apoio pelo Governo moçambicano à União Europeia (UE) na logística e no treino especializado das suas forças para travar as incursões armadas de grupos classificados como terroristas em Cabo Delgado, no norte do país.