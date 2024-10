O saldo positivo atingido entre abril e junho, de acordo com os dados divulgados pelo serviço estatístico europeu, o excedente avançou face ao de 78,1 mil milhões de euros (1,8% do PIB) e recuou na variação trimestral: 130,4 mil milhões de euros (2,9% do PIB).

No segundo trimestre, a UE registou excedentes na balança de pagamentos com o Reino Unido (67,6 mil milhões de euros - ME), com centros financeiros 'offshore' (38,3 mil ME), Suíça (27,5 mil ME), Hong Kong (11,0 mil ME), Canadá (10,1 mil ME), Brasil (8,7 mil ME), Estados Unidos (8,6 mil ME), Japão (2,7 mil ME) e Rússia (1,4 mil ME).

Foram observados défices com a China (-27,7 mil ME) e a Índia (-3,3 mil ME).

