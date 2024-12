Falando na conferência de imprensa final da reunião do Conselho Europeu, a primeira liderada por António Costa, von der Leyen salientou que uma das prioridades da UE é a de "preservar a forte relação transatlântica", ressalvando, no entanto, estarem a ser preparados vários cenários com o regresso de Donald Trump à Casa Branca, em meados de janeiro.

A manutenção de uma boa relação com Washington é um objetivo com o qual o bloco se vai envolver "numa agenda positiva com o Presidente eleito", acrescentou.

"Somos fortes parceiros comerciais e partilhamos mercados e cadeia de abastecimento profundamente integrados ", referiu ainda.

A líder do executivo comunitário acrescentou também que a UE e os EUA enfrentam desafios económicos comuns como sobrecapacidade chinesa.

A continuação do apoio incondicional à Ucrânia e a situação na Síria foram outros pontos referidos por Ursula von der Leyen, destacando que qualquer regresso de refugiados sírios na UE tem de ter uma base voluntária.

Os líderes dos 27 reuniram-se hoje em Bruxelas na primeira cimeira liderada por Costa e na qual Portugal esteve representado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

