Os Presidentes da Comissão Europeia, do Parlamento e do Conselho pronunciaram-se hoje nesse sentido, nas suas contas oficiais no X, sobre os prejuízos causados pela tempestade Boris.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, expressou as suas "mais profundas condolências" às vítimas e às suas famílias e garantiu que "a UE está pronta a apoiá-las".

Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, referiu, por seu lado, que "a Europa está pronta a atuar", acrescentando: "Os meus pensamentos estão com aqueles que perderam os seus entes queridos, as suas casas e com aqueles que estão desaparecidos".

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou que "a UE está totalmente solidária com todas as pessoas afetadas", e agradeceu aos serviços de emergência, aos voluntários e aos prestadores de ajuda "pelo trabalho inestimável de apoio aos cidadãos nestes tempos difíceis".

Desde quinta-feira, vastas zonas da Áustria, República Checa, Hungria, Roménia e Eslováquia têm sido fustigadas por ventos fortes e chuvas intensas.

Na Roménia, foram descobertos no sábado quatro corpos na região mais afetada, Galati, no sudeste, onde 5.000 casas ficaram danificadas, informaram os serviços de emergência.

Na República Checa foram mobilizados cerca de 100 mil bombeiros para ajudar em cerca de 3.000 incidentes, na sua maioria devido à queda de árvores.

Ao passar pela Polónia, a tempestade Boris causou uma morte e quase 2.000 pessoas de ser evacuadas no sudoeste do país.

A Áustria declarou hoje uma zona de catástrofe na Baixa Áustria, o maior e mais populoso estado do país, devido às fortes chuvas que causaram fortes inundações, obrigando à evacuação de milhares de pessoas e causando a morte de um bombeiro.

