Um primeiro carregamento de 100 mil doses, doadas pela Alemanha, deverá chegar hoje à República Democrática do Congo (RDCongo).

A entrega das 122.300 doses enquadra-se no compromisso da União Europeia (UE) e dos seus Estados-membros de doar 580 mil doses de vacinas contra a mpox à África CDC, tendo já sido enviadas 205 mil.

Outros carregamentos provenientes de outros países da UE estão previstos para as próximas semanas.

As vacinas serão transportadas pela Unicef, com base numa parceria com o executivo comunitário.

Até 07 de novembro, o continente africano tinha já registado 50.840 casos, com mais 545% de casos confirmados do que em todo o ano de 2023, 1.083 mortes por mpox desde o início de 2024 em 19 países do continente

A África CDC destacou, em particular, a confirmação de 20 novos casos no Ruanda, um país no qual não detetavam novas infeções há quase quatro semanas.

Entre os 14 países africanos que apresentaram recentemente novas infeções, os Camarões, o Gabão, a Guiné-Conacri e a África do Sul estão livres de novos casos há seis semanas.

A RDCongo, epicentro do surto, e o vizinho Burundi são responsáveis pela esmagadora maioria das infeções.

A agência de saúde pública da União Africana declarou a mpox uma emergência de saúde pública no continente africano a 13 de agosto e, no dia seguinte, a Organização Mundial de Saúde lançou um alerta sanitário internacional para a doença.

A mpox é uma doença infecciosa que pode provocar uma erupção cutânea dolorosa, gânglios linfáticos inchados, febre, dores de cabeça, dores musculares, dores nas costas e falta de energia.

IG (ATR) // ANP

Lusa/Fim