A verba, segundo um comunicado da Comissão Europeia, destina-se a responder às necessidades mais urgentes da população afetada pelo terramoto com uma magnitude de 6,3 graus, que atingiu no sábado a província de Herat, no oeste do país.

A maior parcela, de 2,5 milhões de euros, será atribuída aos parceiros que montaram já operações se socorro no terreno.

Por outro lado, a UE enviou ainda material que estava armazenado no Dubai, no valor de um milhão de euros, incluindo tendas e outro material de alojamento e estojos com produtos de higiene.

O número de vítimas mortais foi fixado no domingo,em 2.053 pessoas pelas autoridades talibã, que governam o Afeganistão.

Segundo a ONU, foram ararsadas todas as habitações em 11 localidades do distrito rural de Zenda, na província de Herat.

