"A UE tem acompanhado de forma bastante próxima a onda de violência no norte de Moçambique, reconhecendo as severas consequências a nível humanitário e no aumento das tensões na região", declarou a porta-voz da Comissão Europeia sobre assuntos externos e política de segurança, Nabila Massrali.

Questionada sobre a situação em Cabo Delgado durante a conferência de imprensa diária da instituição, em Bruxelas, Nabila Massrali recordou que "o Governo de Moçambique e a UE encetaram uma política de diálogo focada nas questões humanitárias e de segurança".