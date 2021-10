"Lançaremos uma série de iniciativas de transformação emblemáticas, com procedimentos de via rápida" que incluirão o setor privado, escreveu Michel a partir de Roma, onde se encontra a participar na reunião do G20, na sua conta da rede social Twitter.

O responsável indicou que hoje falou desse assunto e, em particular das "prioridades comuns mais importantes", com o Presidente francês, Emmanuel Macron, cujo país presidirá ao Conselho da UE no primeiro semestre de 2022, e com a presidência da União Africana.

Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que se encontra igualmente em Roma a participar na reunião do G20 (grupo das 19 maiores economias do mundo mais a UE), se referiu à cimeira agendada para o próximo ano com a União Africana.

"Vamos unir forças com os nossos parceiros africanos para encontrar soluções para os desafios comuns: enfrentar a pandemia de covid-19, a recuperação económica e as alterações climáticas", disse a responsável máxima do executivo comunitário.

