"Este montante divide-se em 17 milhões para a educação e formação profissional e 21 milhões de euros para as cidades verdes e inclusivas", afirmou o embaixador da UE, Artis Bertulis, na cerimónia de assinatura do acordo, que decorreu no Ministério das Finanças, em Bissau.

Os acordos de financiamento assinados fazem parte do Programa Indicativo Plurianual da União Europeia com a Guiné-Bissau para o período entre 2021-2027, com um valor de 112 milhões de euros, que tem como áreas prioritárias o desenvolvimento humano, a economia verde e inclusiva e a boa governação e estabilidade.

Segundo o embaixador, o acordo na área da educação e formação profissional visa reforçar os modelos de governação e planeamento estratégico dos ministros da Educação e Administração Pública, mas também promover a "qualidade e o acesso a formação profissional, bem como de oportunidade emprego jovem em várias áreas de desenvolvimento socioeconómico".

Ainda ao nível da formação técnico-profissional, Artis Bertulis explicou que se pretende "apoiar a implementação de uma nova política e sistema de qualificações" e "simultaneamente investir na criação de novos cursos e desenvolvimento de competências de vida, especialmente para mulheres e jovens raparigas nas áreas rurais".

O segundo acordo assinado pretende contribuir para melhorar as condições de vida urbana através do reforço da governação do setor, redução do volume de resíduos sólidos na capital guineense e melhoria no acesso a água potável e aos serviços de saneamento básico em outras cidades do país.

O ministro das Finanças, Ilídio Té, destacou a importância dos dois acordos assinados, que se baseiam em "setores-chave do país".

