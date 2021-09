"As discussões abrangeram, entre outros assuntos, legislação recentemente aprovada, ou em preparação, as estratégias de Gestão das Finanças Públicas (GFP) a curto e médio prazo do Governo e o apoio à GFP prestado pela UE, incluindo o desenvolvimento de capacidades, e por outros parceiros de desenvolvimento", lê-se num comunicado emitido no final do encontro.

O ministro das Finanças de Timor-leste, Rui Gomes, e o embaixador da UE no país, Andrew Jacobs reuniram-se hoje no âmbito do Diálogo Político sobre Gestão das Finanças Públicas, ao abrigo do qual a UE ajuda o Governo nas reformas, "quer através de apoio orçamental ligado às realizações da reforma, quer através de assistência técnica (implementada pelo [instituto] Camões)", aponta-se ainda na nota.

"O Diálogo Político reúne o Governo, o parlamento, organismos públicos tais como o Tribunal de Contas, a União Europeia, a sociedade civil, parceiros de desenvolvimento, e outros intervenientes relevantes, e proporciona a oportunidade para uma discussão aberta sobre o estatuto, direção e desafios das reformas da GFP, sobre a coordenação efetiva entre as diferentes partes, e sobre os progressos na implementação do apoio prestado pela UE e outros, e o seu alinhamento com a estratégia e política do Governo", lê-se na nota.

"O orçamento direto que a União Europeia fornece especificamente ao Ministério das Finanças contribuirá significativamente para as áreas críticas da reforma da GFP, que ainda requer assistência, incluindo o reforço da eficácia, integridade, orientação dos cidadãos, execução e controlo das finanças públicas", comentou o ministro das Finanças de Timor-Leste.

Pelo lado da UE, o embaixador Andrew Jacobs afirmou que "o apoio orçamental é pago sujeito à realização de reformas, neste caso relacionadas com a gestão das finanças públicas, estabelecidas nas próprias estratégias do Governo".

"O diálogo político de hoje, que é um elemento chave de um programa de apoio orçamental, permite-nos rever os progressos na reforma da gestão das finanças públicas, discutir as prioridades futuras do Governo, e avaliar o sucesso do apoio da UE", acrescentou o diplomata.

