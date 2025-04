Um porta-voz da organização apelou aos dirigentes israelitas para que atuem com "a máxima moderação" e tenham em conta que o regresso à mesa das negociações é "o único caminho a seguir" para resolver o conflito, como tem afirmado a Alta Representante da UE para a Política Externa, Kaja Kallas.

Os europeus insistiram que o "essencial" é o regresso do cessar-fogo à Faixa de Gaza, que culmine com a libertação de todos os reféns do Hamas, bem como o fim das hostilidades.

A UE também exigiu o reinício imediato da distribuição da ajuda humanitária, bem como o fornecimento da eletricidade.

Estas posições europeias foram divulgadas depois de Benjamin Netanyahu ter anunciado a criação do 'corredor Morag', uma faixa de terra que cruza a cidade de Gaza e divide o sul da Faixa de Gaza, à semelhança do 'corredor Netzarim' no centro deste território palestiniano ocupado.

A UE disponibilizou-se ainda para voltar a destacar a Missão de Assistência na passagem fronteiriça de Rafah.

Em janeiro, as partes chegaram a um acordo para um cessar-fogo na Faixa de Gaza, com várias fases e orientado para a estabilização da situação neste deste território palestiniano ocupado.

Porém, poucas semanas depois, Israel recomeçou com os ataques depois de acusar o Hamas de se negar a libertar mais reféns.

