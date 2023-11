"Anuncio, aqui e hoje, que vamos aumentar a nossa ajuda humanitária a Gaza em mais 25 milhões de euros. Com este aumento, a UE vai disponibilizar um total de 100 milhões de euros em ajuda humanitária para os civis em Gaza", anunciou von der Leyen, durante uma intervenção numa conferência de embaixadores, em Bruxelas.

A presidente da Comissão Europeia acrescentou que Bruxelas está a trabalhar com Israel, o Egito e as Nações Unidas para a criação e manutenção de corredores humanitários e "pausas para necessidades humanitárias", em linha com as conclusões do último Conselho Europeu.

Ursula von der Leyen advertiu que os dois lados têm de concordar em regressar às negociações, mas, da mesma maneira que o movimento islamista Hamas não pode controlar Gaza e decidir pelos palestinianos naquele território, "não pode haver uma presença de segurança de longo prazo por parte de Israel em Gaza".

"Gaza é uma parte essencial de qualquer Estado Palestiniano futuro", completou.

