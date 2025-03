"A UE deplora a quebra do cessar-fogo em Gaza [por parte de Israel] e a morte de civis, incluindo crianças, em bombardeamentos israelitas", escreveu a Alta-Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas, nas redes sociais.

Kaja Kallas exigiu em nome da UE o fim da incursão de Telavive no enclave palestiniano: "Israel tem de parar com as operações militares e voltar a deixar entrar apoio humanitário e eletricidade em Gaza."

Face à quebra unilateral do acordo de cessar-fogo com o movimento islamita palestiniano Hamas, que opera em Gaza, a Alta-Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança acrescentou, em comunicado, que todas as partes "têm de cumprir as obrigações ao abrigo da lei humanitária internacional".

"A UE acredita que o regresso das negociações é o único caminho em frente. Os palestinianos e os israelitas sofreram imensamente ao longo do último ano e meio. É momento de quebrar o ciclo de violência", comentou Kaja Kallas, na nota conjunta com duas comissárias europeias.

