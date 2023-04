Através de um comunicado, Nabila Massrali - uma porta-voz do chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell -, lembra que a morte de civis pode configurar um crime de guerra, apelando a uma investigação "imparcial e rigorosa" para identificação dos autores do massacre, de modo a serem julgados.

A UE salienta ainda que as forças de defesa e segurança devem ser exemplares junto da população e as autoridades devem zelar pelo respeito dos direitos humanos, sem fazer qualquer distinção.

O Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos tinha pedido na terça-feira uma investigação ao recente massacre de civis no Burkina Faso, em que pelo menos 150 pessoas foram mortas a tiro.

O massacre foi atribuído a paramilitares do grupo Voluntários para a Defesa da Pátria (VDP), que cercou a aldeia de Karma, na província de Yatenga, no norte do Burkina Faso, e disparou aleatoriamente contra a população.

O massacre ocorreu vários dias após a morte de oito soldados e 32 paramilitares do VDP - um grupo de voluntários civis que colabora com o Exército de Burkina Faso na luta contra grupos terroristas - numa base militar próxima.

Nos últimos meses, as forças armadas do país e o VDP realizaram ataques a outras aldeias do Burkina Faso, causando mais de 70 mortes, segundo estimativas da ONU.

IG (DA) // VM

Lusa/Fim