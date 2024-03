"Discutimos sanções contra o Hamas e também concordámos com sanções contra os colonos extremistas. Não foi possível fazê-lo na última reunião, conseguimos hoje um compromisso e espero que assim continue até à adoção plena" do regime de sanções, disse o alto representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, com conferência de imprensa, em Bruxelas.

Josep Borrell não adiantou detalhes deste regime de sanções ou especificou visados.

No final de uma reunião ministerial - na qual participou João Gomes Cravinho pela última vez enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros português - o chefe da diplomacia europeia acrescentou que também foi discutida a suspensão de partes do acordo de cooperação com Israel.

Em particular, os ministros discutiram uma proposta de Espanha e Irlanda sobre suspensões na cooperação com Israel para pressionar Telavive a aceitar um cessar-fogo.

