Para Moçambique, foram atribuídos 900 mil euros de ajuda humanitária de emergência às comunidades afetadas, com especial incidência em abrigos, acesso a água potável e a cuidados de saúde, detalhou a Comissão.

Além disso serão enviadas -- em cinco voos de transporte aéreo humanitário - 60 toneladas de ajuda de emergência, incluindo material de abrigo, das reservas da União Europeia em Nairobi para Pemba, Cabo Delgado, no norte de Moçambique.

Um total de 73 pessoas morreram, uma está desaparecida e outras 543 ficaram feridas durante a passagem do ciclone Chido no norte e centro de Moçambique, indicam os dados mais recentes das autoridades moçambicanas.

O ciclone Chido afetou ainda 329.510 pessoas, o correspondente a 65.282 famílias, nas províncias de Cabo Delgado, Niassa e Nampula, no norte, e Tete e Sofala, no centro do país, refere-se no novo balanço do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres de Moçambique.

A UE está ainda a enviar ajuda ao departamento francês de Maiote, também afetado pelo ciclone.

