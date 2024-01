Em comunicado, a delegação da União Europeia em Cabo Verde referiu que o financiamento, que será assinado na terça-feira, é disponibilizado ao abrigo do Programa Temático para Organizações da sociedade civil.

"Este apoio direto a organizações da sociedade civil e parceiros reforça a aposta da União Europeia no turismo sustentável em Cabo Verde", sublinhou a mesma fonte, indicando que vai ser desenvolvido um trabalho conjunto com os setores público e privado para a diversificação do turismo.

Os projetos, selecionados ao abrigo de um convite lançado em novembro de 2022, serão concretizados nas ilhas e executados pela Associação Amigos da Natureza, em Santo Antão, Associação de Desenvolvimento do Património de Mértola, em Santo Antão e São Nicolau, e COSPE na ilha do Fogo.

A União Europeia e o Governo assinaram em 2021 a Convenção de Financiamento de Apoio Orçamental 2021-2024, de cerca de 18 milhões de euros, para apoiar o Executivo a atingir as metas de erradicação da pobreza extrema até 2026 e garantir 50% de fontes renováveis na combinação energética do país até 2030.

Em 2007, a UE e Cabo Verde celebraram uma Parceria Especial, a única do género no continente africano, que abrange áreas como a boa governação, segurança e estabilidade, integração regional, convergência técnica e normativa, sociedade da informação e do conhecimento, luta contra a pobreza e desenvolvimento, e Cabo Verde já manifestou a intenção de introduzir outros pilares.

