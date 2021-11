Segundo um comunicado de imprensa, os primeiros lotes de vacinas doados pela Team Europe (UE, Islândia e Noruega) estão a ser entregues no Níger (496.800 doses), Djibuti (50.400), Nigéria (2,764.800), Togo (633.600), República Democrática do Congo (230.400), Guiné-Conacri (496.800) e Mauritânia (144 mil), prosseguindo as entregas a outros países nas próximas semanas.

Este lote de 99,6 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson é doado através do mecanismo Covax e faz parte do compromisso da UE partilhar pelo menos 500 milhões de doses nos próximos meses com os países mais vulneráveis.

A covid-19 provocou pelo menos 5.144.573 mortes em todo o mundo, entre mais de 256,54 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

