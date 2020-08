No final de uma reunião do Conselho de Ministros, em Kiev, o ministro do Interior, Arsen Avakov, adiantou que a medida entrará em vigor às 00:00 de quinta-feira.

A interdição não afetará, porém, certas categorias de viajantes, entre eles pessoas com autorização de residência na Ucrânia ou em trânsito, membros de missões internacionais e humanitárias e camionistas.

A Ucrânia já tinha encerrado o acesso ao país para a maior parte dos estrangeiros entre meados de março e fins de junho, antes de abandonar a medida, passando os viajantes a serem obrigados, à chegada de países com uma forte propagação do vírus, a permanecer em confinamento durante 14 dias ou a fazer um teste de despistagem.

A progressão da epidemia do novo coronavírus tem acelerado consideravelmente nas últimas semanas na antiga república soviética, situada às portas da União Europeia (UE), tendo, até hoje sido diagnosticados mais de 110.000 casos do novo coronavírus, 2.354 eles mortais, num país com cerca de 40 milhões de habitantes.

Por outro lado, o Governo de Kiev prolongou, hoje também, até ao final de outubro as restrições destinadas a combater e a atrasar a propagação da pandemia.

Após um confinamento apertado declarado em março, a Ucrânia começou a diminuir as restrições gradualmente em maio, para poder relançar a economia do país.

Nas últimas semanas, as medidas de prevenção, como o uso de máscara e o distanciamento social, têm sido largamente negligenciadas no país.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 820 mil mortos e infetou mais de 23,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

