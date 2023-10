"Entre os desaparecidos, 11 mil são civis e cerca de 15 mil são militares", adiantou o vice-ministro do Interior, Leonid Tymchenko, numa mensagem divulgada na rede nacional de televisão.

Os desaparecidos são pessoas das quais não há notícias, inclusive nos territórios ocupados pelo exército russo, disse a porta-voz do ministro, Mariana Reva, citada pela agência francesa de notícias AFP.

Esta avaliação provisória diz respeito apenas aos ucranianos cujos dados podem ser "oficialmente verificados", esclareceu, admitindo que "o número pode aumentar muito mais" à medida que as verificações continuam.

A Ucrânia não revela o total de perdas humanas na guerra com a Rússia. Embora as mortes de civis nos ataques russos sejam comunicadas diariamente pelas autoridades, as perdas militares nunca são reveladas.

O jornal norte-americano The New York Times estimou recentemente que 70 mil soldados ucranianos foram mortos e entre 100 mil e 200 mil feridos desde o início da invasão, com base em indicações de autoridades norte-americanas que falaram sob condição de anonimato.

O número de vítimas russas será, no entanto, muito mais elevado, com 120 mil mortos e 170 mil a 180 mil feridos, mas as reservas russas são significativamente maiores.

A Rússia lançou, em 24 de fevereiro de 2022, uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou mais de 15 milhões de deslocados, sendo que a ONU classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

PMC // CC

Lusa/Fim