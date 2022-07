Segundo dados do Ministério Público ucraniano a maior parte destas vítimas (mortos e feridos) registaram-se nas regiões de Donetsk (340), Kharkiv (185), Kiev (116), Chernigiv (68), Lugansk (61), Mikolaiv (53), Kherson (52) e Zaporijia (31).

As autoridades indicaram ainda que 2.102 estabelecimentos de ensino foram atingidos na sequência dos ataques aéreos e de artilharia russas, dos quais 215 ficaram totalmente destruídos.

No início de junho, a Rússia referiu que mais de 300 mil crianças ucranianas se encontravam no seu território, desde o início do conflito, com Moscovo a considerar que tais movimentações ocorreram no âmbito de "deslocações" e Kiev a classificá-las como "expulsões ilegais".

O último balanço das Nações Unidas, em 27 de junho, indicou que desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, tinham sido mortas 330 crianças e feridas 489, num total de 4.731 civis mortos e 5.900 feridos.

