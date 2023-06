Ucrânia diz ter destruído num dia 5 companhias e 13 tanques russos no sudeste

As forças ucranianas neutralizaram o equivalente a cinco companhias russas e destruíram até 13 tanques inimigos nas últimas 24 horas, no âmbito da sua contraofensiva no sudeste do país, adiantou hoje o comandante do grupo operacional Tavira.