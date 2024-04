"O inimigo está a atacar as centrais térmicas ucranianas com mísseis que contêm componentes de países ocidentais e asiáticos", escreveu Yermak numa mensagem publicada na sua conta do Telegram.

O conselheiro e braço direito do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou para esta situação depois de a Rússia ter lançado na madrugada de quinta-feira mais de 40 mísseis contra o território da Ucrânia, onde o principal alvo do ataque foram as infraestruturas energéticas.

Os mísseis russos danificaram várias centrais elétricas e destruíram completamente a capacidade de produção da maior central térmica da região de Kiev.

No mês passado, a Rússia iniciou uma campanha agressiva de ataques contra o sistema energético ucraniano que, segundo o governo de Kiev, destruiu 80% da capacidade de produção de energia térmica da Ucrânia.

A Ucrânia tem-se queixado repetidamente de que os russos continuam a contornar as sanções internacionais em vigor que proíbem o fornecimento à Rússia destes componentes de fabrico ocidental e tem apelado aos EUA e à Europa para que tomem medidas mais duras para acabar com esta situação.

A guerra na Ucrânia começou em 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia lançou uma ofensiva militar com o pretexto de defender os territórios pró russos e 'desnazificar' o país.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

TFZM (PMC) // PDF

Lusa/Fim