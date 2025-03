"As infraestruturas de energia e de gás em várias regiões da Ucrânia estão novamente a ser alvo de bombardeamentos maciços com mísseis e 'drones'", escreveu Galushchenko na rede social Facebook, acrescentando que "estão a ser tomadas todas as medidas necessárias para estabilizar o fornecimento de energia e de gás".

"A Rússia está a tentar prejudicar os cidadãos ucranianos bombardeando instalações de produção de energia e gás, sem abandonar o seu objetivo de nos privar de eletricidade e aquecimento, e causando o maior dano aos cidadãos comuns", lamentou o ministro.

Além disso, quatro pessoas ficaram feridas durante a noite em Kharkiv, no leste da Ucrânia, devido a um ataque a "infraestruturas civis", escreveu o presidente da câmara da cidade, Igor Terekhov, na rede social Telegram.

