De acordo com o documento, a missão de curta duração será composta por 29 elementos e estará no país entre 29 de maio e 08 de junho.

A missão irá encontrar-se com o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, com vários membros do Governo, com representantes da sociedade civil e com representantes dos partidos políticos que concorrem às eleições, entre outros.

Perto de 900 mil eleitores são chamados a votar em 04 de junho para elegerem os 102 deputados da Assembleia Nacional Popular e o novo Governo, entre 20 partidos políticos e duas coligações.

O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, dissolveu o parlamento em 18 de maio de 2022 e convocou eleições para 18 de dezembro desse ano, mas o escrutínio foi depois remarcado para 04 de junho.

