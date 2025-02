O Conselho de Paz e Segurança da União Africana (UA), com sede em Adis Abeba, na Etiópia, reuniu-se na sexta-feira para debater a guerra no Sudão.

A UA está "preocupada com a escalada contínua do conflito" entre os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) de Mohamed Hamdane Daglo e o exército do general Abdel Fattah al-Burhane, e, "em particular, com a continuação da prática de crimes de guerra e crimes contra a humanidade", escreveu hoje a organização pan-africana num comunicado.

Vários países, incluindo os Emirados Árabes Unidos e a Etiópia, apelaram a uma trégua humanitária durante o Ramadão, que começa no final de fevereiro.

Na semana passada, a UA descreveu o atual conflito no Sudão como "a pior crise humanitária do mundo", com centenas de milhares de crianças a sofrer de desnutrição aguda grave.

A fome já está a afetar cinco regiões sudanesas, incluindo três no Darfur do Norte, e prevê-se que se estenda a cinco outros distritos do estado até maio, segundo as agências da ONU, com base num relatório recente do Sistema de Classificação da Segurança Alimentar (IPC).

Por sua vez, a nação africana acusou hoje o Quénia de apoiar as RSF, após os paramilitares terem anunciado a sua intenção de estabelecer um Governo paralelo ao atual Governo sudanês, na sequência de uma reunião com vários grupos civis em Nairobi.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) sudanês lamentou, em comunicado, que o Governo queniano tenha "desrespeitado as suas obrigações ao abrigo do direito internacional ao acolher a assinatura de um chamado 'acordo político' entre a milícia terrorista Janjaweed (RSF) - responsável por atos de genocídio em curso no Sudão - e os indivíduos e grupos a ela associados".

"Uma vez que o objetivo declarado deste acordo é estabelecer um Governo paralelo em parte do território sudanês, esta medida promove o desmembramento dos Estados africanos, viola a sua soberania e interfere nos seus assuntos internos", reiterou o MNE sudanês na nota.

Tudo isto representa, segundo o Governo sudanês, uma "clara violação da Carta das Nações Unidas, do Ato Constitutivo da União Africana e dos princípios estabelecidos da ordem internacional contemporânea".

Para o executivo sudanês, "acolher os líderes da milícia terrorista das RSF e permitir-lhes levar a cabo atividades políticas e de propaganda - enquanto continuam a perpetrar genocídio, a massacrar civis por motivos étnicos, a atacar campos de deslocados e a cometer violações - constitui aprovação e cumplicidade nestes crimes hediondos", afirmou.

De igual modo, o MNE sudanês salientou que esta ação do Governo queniano não só viola os princípios de boa vizinhança, como também é contrária aos compromissos assumidos pelo Quénia ao mais alto nível no sentido de não permitir a realização de atividades hostis contra o Sudão no seu território.

Por conseguinte, "equivale a um ato de hostilidade contra todo o povo sudanês", indicou.

O MNE do Sudão apelou, por fim, à comunidade internacional para que condenasse este "ato hostil do Governo queniano", afirmando ainda que vai tomar "todas as medidas necessárias para restabelecer o equilíbrio".

O anúncio das RSF foi feito após o exército sudanês ter dito, segunda-feira, que as suas tropas estão a avançar para norte de Cartum, apertando o cerco às RSF em torno da capital sudanesa, depois de terem tomado o controlo, no início de janeiro, da cidade estratégica de Wad Madani, no estado de Al-Jazira.

