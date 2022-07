"Isto representa a possibilidade dos estudantes destas universidades fazerem programas de mobilidade e poderem livremente circular nestas universidades", afirmou, em declarações à Lusa, o reitor da Universidade do Porto.

A Comissão Europeia aprovou um novo financiamento, de 18 milhões de euros, da European University Alliance for Global Health (EUGLOH), projeto do qual a Universidade do Porto é membro fundador.

Além da Universidade do Porto, passam agora a integrar a aliança mais oito universidades, nomeadamente a Universidade Paris-Saclay (França), a LMU Munique (Alemanha), a Universidade de Lund (Suécia), a Universidade de Szeged (Hungria), a Novi Sad University (Sérvia), a University of Alcala (Espanha), a Universidade de Hamburgo (Alemanha) e a The Artic University in Tromso (Noruega).

"Queremos também potenciar a ligação entre os membros desta aliança, fazendo intercâmbio de professores, desenvolver projetos de investigação e ligação à universidade em conjunto", afirmou o reitor, dizendo que tal representa "um salto".

Com o objetivo de criar um ambiente "cada vez mais multinacional e multidisciplinar", a aliança vai promover a diversidade e inclusão a todos os níveis, estando prevista a criação de módulos internacionais de formação e investigação na área da saúde "global".

Este intercâmbio de estudantes será possível já no próximo ano letivo, sendo que os créditos das disciplinas serão reconhecidos automaticamente "sem barreiras e complicações".

"Temos um objetivo muito claro: que 50% dos estudantes da aliança façam programas de mobilidade durante o curso", adiantou António de Sousa Pereira.

No total, mais de 350 mil estudantes, independentemente da área de ensino, e 50 mil funcionários (professores, investigadores e técnicos) vão ter a oportunidade de integrar este "supercampus" europeu.

Outro dos objetivos da aliança passa pela criação do 'European Student Card', uma espécie de cartão de estudante que permitirá a identificação "em todas as instituições", mas através do qual os estudantes poderão vir a usufruir de algumas "vantagens e privilégios".

