Já previamente anunciados para o Festival Alive'20 e Alive'21, alt-J e Two Door Cinema Club voltam a confirmar presença no Palco NOS, nos dias 07 e 09 de julho de 2022, respetivamente, segundo a promotora de espetáculos.

Por sua vez, St. Vincent passa a fazer parte do cartaz do Festival Alive, no dia 08 de julho, para atuar no Palco Sagres, sendo a primeira vez que a cantora, compositora e multi-instrumentista norte-americana atua no Passeio Marítimo de Algés.

O trabalho de St. Vincent mistura o 'soft rock', rock experimental, 'electropop' e pequenas influências de jazz, para fazer o seu estilo musical. Com sete álbuns e um Grammy de Melhor Álbum Alternativo - categoria que, em 20 anos, não tinha reconhecido nenhuma mulher, até ao quarto álbum de St. Vincent -, a cantora e compositora chega ao Alive'22 para apresentar o seu mais recente trabalho, "Daddy's Home".

Até agora, estão confirmados, para a 14.ª edição do Festival Alive, Metallica, Imagine Dragons, Da Weasel, Faith No More, Royal Blood, alt-J, Two Door Cinema Club, St. Vincent, Parov Stelar, Tom Misch, Caribou, Parcels, Phoebe Bridgers, Dino D'Santiago, Seasick Steve, Inhaler, Hobo Johnson and The Lovemakers e Manel Cruz.

Alguns dos nomes estavam anunciados para as edições canceladas dos dois últimos anos (2020 e 2021), por causa da pandemia, como era o caso do regresso dos Da Weasel, previsto desde 2020.

"Os bilhetes adquiridos para o NOS Alive'20 e NOS Alive'21 são válidos para os dias de semana correspondentes do NOS Alive'22", esclareceu, anteriormente, a Everything is New, admitindo a possibilidade de troca "para outro dia, mediante disponibilidade de lotação" ou ainda "por um vale", no ponto de venda onde o bilhete tenha sido adquirido, "apresentando o bilhete e prova de compra".

O anúncio do adiamento do festival de música NOS Alive, em Oeiras, de julho deste ano para um ano depois, foi feito na última semana de maio, por causa "da situação pandémica atual, que limita a circulação entre países", inviabilizando as digressões de músicos.

O Alive contava ter atuações de nomes como Red Hot Chili Peppers e Black Pumas.

Os bilhetes para a edição de 2022 foram colocados à venda em 24 de maio.

