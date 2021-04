Há dias que as autoridades alertam para o que parece ser uma terceira vaga da epidemia, após o primeiro pico em abril do ano passado e o segundo em dezembro, quando se registou o atual recorde de 257 mortes em apenas um dia.

Ao mesmo tempo, estão a disparar os contágios detetados, que hoje superaram os 49.000, o máximo até agora.

A campanha de vacinação continua, entretanto, com 7,3 milhões de pessoas já imunizadas com duas doses da vacina chinesa Sinovac e outros três milhões com a primeira dose.

Após meses de encerramento de estabelecimentos de hotelaria e confinamentos de fim de semana, a Turquia atenuou as medidas de forma gradual em inícios de março, mas perante a nova subida anunciou já um fecho severo a partir do início do Ramadão, que começa na próxima terça-feira, 13 de abril.

