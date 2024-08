O ministro indicou que a Turquia apresentará na quarta-feira um pedido para se associar ao processo formulado pela África do Sul em dezembro de 2023 contra Israel devido à sua ofensiva militar na Faixa de Gaza, onde segundo os números das autoridades locais já foram mortos mais de 39.600 palestinianos.

Fidan, que se encontra no Cairo, capital do Egito -- onde se reuniu com o seu homólogo egípcio Badr Abdulati -- sublinhou que aqueles que apoiam "incondicionalmente" Israel são os principais responsáveis pela desagregação da ordem internacional, referiu a agência noticiosa Anatolia.

Em maio, o ministro turco já tinha anunciado num encontro com a sua homóloga indonésia, Retno Marsudi, que Ancara se iria juntar ao pedido apresentado pela África do Sul, apesar de o processo não ter sido formalizado na ocasião.

Hoje, o Ministério da Saúde do governo do Hamas na Faixa de Gaza anunciou um novo balanço de 39.623 mortos no território palestiniano desde o início da guerra há cerca de dez meses com Israel.

Pelo menos 40 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas, acrescentou o ministério em comunicado, para além de 91.469 feridos na Faixa de Gaza desde 07 de outubro.

PCR // PDF

Lusa/Fim