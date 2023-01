Em entrevista à agência Lusa, o presidente da TPNP, Luís Pedro Martins, reconheceu que "nunca é bom interromper o trabalho que estava a ser feito" com o ex-ministro Pedro Nuno Santos sobre a conectividade aérea da região Norte e sobre a Linha do Norte, e que na sua "ótica" estava a ser "positivo", afirmando ser sua intenção pedir ainda este mês de janeiro uma reunião como o novo ministro das Infraestruturas, João Galamba.

O tema da conectividade aérea, onde se inclui a companhia aérea portuguesa TAP, é um dos dossiês que "mais" preocupa o presidente da TPNP, especialmente porque foi lançado um "desafio" à região Norte pelo ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, para que fosse criado um grupo de trabalho, com o objetivo de avaliar a conectividade aérea e o que é que a região necessitava para repor e trabalhar os seus mercados.

Haveria uma verba destinada a trabalhar a conectividade aérea no Norte de Portugal, como se faz em Barcelona (Espanha), por exemplo, que tem cerca de quatro milhões de euros para fazer esse trabalho.

"Claro que será uma das primeiras questões a colocar a este ministro [João Galamba]. É se, de facto, vamos continuar a traçar este percurso, uma vez que temos muito bem identificadas quais são as companhias, quais são os mercados a atingir e até uma estimativa de verbas" necessárias, declarou Luís Pedro Martins, referindo que o grupo de trabalho é constituído pela TPNP, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), Câmaras Municipais do Porto e da Maia, Associação Industrial Portuguesa (AIP) e Associação Comercial do Porto.

Segundo Luís Pedro Martins, o grupo de trabalho estava na fase de ultimar o estudo.

"Estávamos na fase final. O grupo apresentou o seu estudo ao ministro [das Infraestruturas Pedro Nuno Santos] e estávamos à espera, a qualquer momento, de sermos chamados para saber qual é que iria ser o seguimento do estudo que foi feito", explicou Luís Pedro Martins.

Segundo o presidente da TPNP, aquele grupo de trabalho vai questionar o ministro sobre o novo projeto da conectividade área e deseja que seja um dos temas que tenha "transitado do anterior ministro para este novo".

Outro dos temas que preocupa Luís Pedro Martins, após a substituição do ministro, é o trabalho na Linha do Douro, mas que espera que o novo titular das Infraestruturas dê continuidade ao trabalho já desenvolvido.

"Pedro Nuno Santos avançou que de facto iam ter início a abertura para os projetos de obra da Linha do Douro. Portanto, em relação a esse estamos menos preocupados, porque achamos que seria impossível agora parar aquilo que já tinha sido feito, quer em termos de grupo de trabalho, quer em termos de compromisso do Governo", disse.

"Achamos que o próximo ministro [João Galamba] irá dar continuidade" ao trabalho já desenvolvido, concluiu o presidente da TPNP.

