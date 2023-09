"Nós queremos de facto chegar a essa ambição final que é poder apresentar ao país e ao mundo uma região [Porto e Norte] sustentável, mas temos que o fazer de forma muito séria e muito responsável, mesmo que esse caminho seja mais longo e resistindo a qualquer manobra de comunicação ou de marketing, ou àquilo que vai existindo por esse mundo fora, que é o 'greenwashing' [imagem pública de responsabilidade ambiental que é falsa]. É um desafio", declarou Luís Pedro Martins, à margem da apresentação do Movimento Sstentável, em conferência de imprensa.

Em declarações aos jornalistas no Museu do Carro Elétrico, no Porto, o presidente da TPNP afirmou não querer "pôr selos por pôr" ou "por ser economicamente relevante ou interessante".

"Não queremos vender gato por lebre. Nós não queremos dizer que somos sustentáveis porque sim, mas depois os turistas olharem para o interior das organizações, ou das empresas, onde terão oportunidade de entrar como clientes, e perceber que de facto não corresponde", esclareceu.

Para Luís Pedro Martins, o caminho para o setor turístico sustentável tem de envolver todos, tanto empresas públicas como empresas privadas.

"Não queremos comprar sustentabilidade. Nós queremos agir e, antes de ter uma certificação, temos de fazer um caminho. Este manifesto é para que todos nós assinemos um compromisso, para depois dar o passo da certificação e, a seguir obter a certificação do setor do turismo de toda a região", declarou Luís Pedro Martins, durante a cerimónia de apresentação do "Movimento da Sustentabilidade", que está a decorrer no Museu do carro Elétrico, no Porto.

O presidente da TPNP destacou ainda que a entidade filiou-se na Global Sustainable Tourism Council (CGCT), entidade de referência mundial nesta matéria, e que apoiará a região rumo ao processo de certificação.

O "Movimento para a Sustentabilidade" é uma iniciativa alargada que envolve todos os parceiros ligados à fileira turística para que percorram um caminho sustentável estratégico, através do programa "Ser Turismo Sustentável", que resultou de um trabalho de auscultação de alguns intervenientes, explica a TPNP, num comunicado entregue aos jornaistas durante a cerimónia.

As empresas que queiram assumir este compromisso com o destino devem demonstrar o interesse através do sítio na Internet destinado ao efeito.

