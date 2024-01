O pedido de anulação foi apresentado no Supremo Tribunal dos Estados Unidos e diz respeito a uma decisão de dezembro, na qual a justiça do Colorado concluiu que Donald Trump se envolveu numa rebelião em 06 de janeiro de 2021, durante o ataque ao Capitólio, tendo invocado a 14.ª Emenda da Constituição, para reivindicar a sua inelegibilidade.

O recurso foi apresentado pela defesa de Trump um dia depois de um pedido semelhante ter sido apresentado no estado do Maine, que o considerou igualmente inelegível para as primárias republicanas.

A histórica acusação de Donald Trump, em 01 de agosto a nível federal e depois em 14 de agosto pelo Estado da Geórgia (sudeste), pelas suas tentativas alegadamente ilícitas de obter a reversão dos resultados das eleições de 2020, abriu um debate jurídico sobre a sua possível inelegibilidade, levando a recursos em vários estados.

A agência Associated Press lembra que Donald Trump não precisa de vencer no estado do Colorado para conseguir uma nomeação a candidato presidencial nem para obter a presidência.

No entanto, a decisão de dezembro passado do Supremo Tribunal do Colorado pode levar outros estados a retirá-lo de uma possibilidade de ida às urnas, em particular nos estados onde a vitória é obrigatória.

