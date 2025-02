O recurso de emergência poderá ser, segundo a agência de notícias Associated Press (AP), "o início de um fluxo constante" de advogados do presidente republicano e da sua administração, numa tentativa de desfazer decisões dos tribunais que atrasam a agenda do segundo mandato de Donald Trump.

O processo do Departamento de Justiça, a que a AP teve acesso, pede ao tribunal de maioria conservadora que anule a ordem judicial de um juiz que decidiu reintegrar temporariamente Hampton Dellinger como líder do Gabinete do Conselheiro Especial.

Após a sua demissão por 'e-mail', Dellinger argumentou que a lei define que só pode ser despedido por problemas relacionados com o desempenho do seu trabalho, mas nada disso foi referido no e-mail que o demitiu.

A AP avança que o caso não deverá ser apresentado antes de o Supremo Tribunal regressar de fim-de-semana e os juízes não deverão atuar antes de terça-feira.

