O porta-voz da campanha, Steven Cheung, disse hoje à agência Associated Press que Trump visitará a Carolina do Sul este mês, sem dar mais detalhes.

Desde que anunciou a sua mais recente corrida presidencial em novembro, Trump limitou as suas aparições públicas de campanha a eventos na sua propriedade em Mar-a-Lago, na Florida, para uma multidão convidada, eventos virtuais.

A visita à Carolina do Sul, revelada inicialmente pelo jornal Politico, ocorre quando a campanha de Trump enfrenta críticas, mesmo entre alguns aliados de longa data, devido ao seu perfil discreto desde o anúncio.

Trump permaneceu popular na Carolina do Sul durante todo o seu mandato, depois da sua vitória decisiva nas primárias de 2016 naquele estado o ter ajudado a consolidar o seu estatuto perante rivais.

Nesta nova recandidatura à Casa Branca, não está claro o quão amplo é o apoio que obterá no estado, embora Trump tenha pelo menos um apoiante de alto nível entre a liderança do Partido Republicano da Carolina do Sul.

Na noite em que Trump anunciou a sua candidatura para 2024, o governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, indicou que apoiará novamente o ex-presidente.

A visita de Trump à Carolina do Sul ocorre quando dois dos principais Republicanos do estado ponderam as suas próprias candidaturas para 2024.

Nikki Haley, ex-governadora e ex-embaixadora norte-americana junto das Nações Unidas, disse que poderá considerar uma campanha para a Casa Branca, embora tenha dito à Associated Press em 2021 que não o faria se Trump já estivesse na corrida.

O senador Tim Scott, recentemente reeleito para o que disse ser o seu mandato final no Senado, tem feito visitas a outros estados de votação antecipada e lançou um comité de ação política que pode tornar-se um veículo de campanha presidencial.

